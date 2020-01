La Juventus non ha mollato Paul Pogba e, anzi ha fatto del centrocampista francese l'obiettivo più importante della prossima campagna acquisti estiva. Trattare con il Manchester United non sarà semplice (anche se c'è la possibilità di inserire nuove contropartite tecniche nell'affare), ma il ds Paratici potrà contare su una carta in più da giocarsi.



I COMPAGNI LO CHIAMANO - Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono tre giocatori, amici ed ex-compagni, che stanno letteralmente facendo la corte a Pogba convincendolo sempre più della possibilità di tornare a Torino. Si tratta di Cuadrado, Dybala e Higuain, i "panitas", i compagni di merende, che stanno contattando di continuo Pogba per cercare di agevolare l'affare.