La Juventus vola ai quarti di finale di Champions League dopo il mirabolante 3-0 inflitto all'Atletico Madrid. Soltanto il Manchester City di Pep Guardiola ha una quota più bassa dei bianconeri per la vittoria della Champions League secondo i bookmaker e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elenca sette possibili motivi per cui la squadra di Massimiliano Allegri possa raggiungere la finale del Wanda Metropolitano di Madrid: "Consapevolezza, leadership, cinismo, spensieratezza, fame, compattezza, fortuna". Insomma, per i tifosi della Juventus non resta che crederci... fino alla fine!