Episodio da fantacalcio in Juventus-Roma con un gol di dubbia attribuzione. I bianconeri passano in vantaggio al 15′ col Kean che esulta per la sua spizzata di testa, ma riguardando le immagini si vede come sia stato Bentancur a toccare per primo, poi arriva la sporcatura del classe 2000 che risulta decisiva per spiazzare Rui Patricio: la Lega Serie A per il momento assegna la rete proprio all’attaccante, l’autore dell’ultimo tocco.