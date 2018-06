Ora la Juve ha fretta. Sperava di poter sfruttare il Mondiale come banco di prova ultimo per capire se effettivamente Aleksandr Golovin fosse pronto per il grande salto nel club bianconero. Ma le prime magie contro la morbida Arabia Saudita hanno ulteriormente azionato l'effetto domino di una concorrenza pericolosa. Così la fase di studio ha ben presto lasciato spazio all'azione. I contatti con agenti e intermediari han portato ben presto ad un'intesa di massima con il giocatore: non un accordo totale, ma Golovin ha fatto capire di mettere la Juve in cima alla lista delle destinazioni gradite. Quanto basta per far capire che l'accordo se non è ancora arrivato, potrà arrivare senza ostacoli. Non sarà quindi un problema l'ingaggio, il sì di Golovin è a un passo. E allora alla Juve non rimane altro da fare che trovare la quadra con il Cska Mosca.

TRATTATIVA AVVIATA – Procedendo parallelamente con il giocatore è quindi partita ufficialmente la trattativa a distanza con il Cska Mosca. La richiesta per il momento è ferma a circa 25 milioni di euro, ma temporeggiare troppo in casa Juve potrebbe convincere poi i russi a far scattare quell'asta capace di far salire ulteriormente il prezzo. I bianconeri intanto fanno sul serio, la prima offerta da 17 milioni più bonus non è ancora stata sufficiente ma l'apertura ad una percentuale sulla futura rivendita rappresenta l'asso nella manica che potrebbe far vincere la partita alla Juve. Il Cska crede ciecamente sulla possibilità di Golovin di diventare un craque a livello internazionale, fondamentale sembra essere l'opportunità di mantenere almeno in parte un guadagno ulteriore in base alla crescita del talentino russo. E filtra grande ottimismo dalle parti, la trattativa è appena iniziata e già procede spedita. Perché la Juve è arrivata prima, ma non mancano le squadre che inseguono e proveranno ad inserirsi.



@NicolaBalice