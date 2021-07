Marko Pjaca, esterno offensivo croato, terminata l'esperienza al Genoa è tornato alla Juventus. Ora il club bianconero deve trovare una nuova soluzione per l'ex Schalke: la Vecchia Signora lo vuole cedere a titolo definitivo e non apre a nuovi prestiti. Pjaca è sotto contratto con la Juve sino al 2023 e, fino a questo momento, non ha attirato l'interesse di nuovi club.