Come se niente fosse, il Manchester City continua a programmare la prossima stagione. E Pep Guardiola sa di dover ancora sistemare la difesa per tornare a insidiare il dominio del Liverpool. Dall'Inghilterra ci sono pochi dubbi a riguardo, la sua prima scelta è quella di sempre: Leonardo Bonucci. Tornato al centro del progetto della Juve, ma sempre nei pensieri di Guardiola. Che ci prova, anche se sa che non sarà facile portare via da Torino Bonucci.