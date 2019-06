Pep Guardiola pensa solo al Manchester City. L'allenatore catalano, intercettato dai media spagnoli presenti all'incontro di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, ha palesato una volta di più la sua volontà di rimanere in Inghilterra, lanciando la sfida al Liverpool campione d'Europa e a Jurgen Klopp. L'ipotesi Juventus inesorabilmente si allontana.



SUL LIVERPOOL - "I Reds sono una squadra molto forte, infatti hanno vinto una competizione difficile, dove basta una serata storta per essere eliminati".



SFIDA LANCIATA A KLOPP - "Klopp? Abbiamo una bella rivalità, ma non solo con lui. In Inghilterra ci sono cinque squadre molto forti ed è per questo che la Premier League è una competizione così dura. La prossima stagione inizieremo da zero e vedremo cosa succede".



SUL BARCELLONA - "Valverde a rischio? Ma la mia esperienza come allenatore lì fa ormai parte del passato, ora tocca alle nuove generazioni".