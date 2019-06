Lionel Messi ha vinto praticamente tutto con il Barcellona. Un trionfo con l'Argentina potrebbe sublimare definitivamente la sua stella. Manca solo questo a Leo, che si avvicina in questi giorni alla Coppa America (in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) che vivrà come sempre con al braccio la fascia da capitano dell'Albiceleste. L'attaccante ha rilasciato un'intervista a Fox Sport in cui ha parlato dell'imminente competizione, di Pep Guardiola e di Cristiano Ronaldo.



SULLA COPPA AMERICA CON L'ARGENTINA - "Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l'Argentina. Voglio continuare a provarci, cadere e tornare a rialzarmi e lottare per questo sogno. Il mio ruolo in nazionale? Sono uno del gruppo, 'uno dei tanti'. L'ho detto all'allenatore quando è arrivato".



SU GUARDIOLA - "Pep è stato un maestro unico per me. E' un allenatore che prevede tutto quello che succede in una partita. Mi mancano Xavi e Iniesta, contro chiunque giocassimo, sapevamo che avremmo vinto".



SU NEYMAR - "Un fenomeno, continuiamo a sentirci e abbiamo un gruppo whatsapp: io, lui e Suarez".



SU CRISTIANO RONALDO - "Come può non mancare un giocatore come lui che fa 50 gol a stagione? Lo avevo già detto ad inizio stagione e qualcuno si arrabbiò. Chiaro che manchi alla Liga, perché alzava la competizione del torneo e in verità dico che sarebbe stato meglio se fosse rimasto, perché cercavamo di superarci ogni anno e questo ci faceva bene".