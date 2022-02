. Sono diversi gli ingredienti del match dello Stadium delle 20.45, nel quale la formazione di Allegri insegue il decimo risultato utile di fila per irrompere in zona Champions League e accorciare le distanze dall'Inter.- rientrato dagli impegni con l'Argentina - al fianco di Vlahovic; vista la squalifica di Locatelli e un McKennie reduce dalle fatiche con la sua nazionale, Zakaria potrebbe esordire da titolare al fianco di Arthur e Rabiot, con Cuadrado pronto a subentrare. In difesa, conferma per la coppia De Ligt-Chiellini, mentre Danilo ritrova a distanza di mesi un posto da inizio partita.; il nuovo arrivato Retsos dovrebbe accomodarsi in panchina, con Casale, Gunter e Ceccherini nella linea a tre davanti a Montipò. In mezzo al campo, ballottaggio aperto tra Tameze e Ilic.- Il posticipo serale Juventus-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre attraverso la app, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.