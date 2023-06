Un anno di contratto, mancino, con esperienza internazionale. A leggerla così, Mario Hermoso dell'Atletico Madrid sembra poter rispondere a tutte le caratteristiche necessarie per il colpo in difesa che la Juve sta studiando. Sempre che riesca a sbloccare le uscite: non basta l'addio di Alex Sandro, anche un altro centrale dovrebbe fargli posto.