Il Chelsea ha frenato molto sull’ipotesi di acquistare Gonzalo Higuain. La Juve aspetta di capire che cosa accadrà, non solo con i Blues, ma anche con lo stesso giocatore, al rientro dalle vacanze (domani inizierà ad allenarsi a Torino). Come riporta La Stampa, il Pipita vorrebbe andare in Premier, dopo aver giocato nella Liga e in Serie A, mentre non è molto convinto dell’ipotesi di finire al Milan in prestito. Per questo chiede una buonuscita alla Juve, mentre al nuovo club - qualunque esso sia - è pronto a chiedere uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione.