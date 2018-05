Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita tra i bianconeri e il Bologna.



SULLA PARTITA CON L'INTER - "Sabato scorso è accaduto qualcosa di meraviglioso. Ribaltare la partita negli ultimi cinque minuti è stata un'iniezione di fiducia per le ultime tre partite".



SUL BOLOGNA - "Dovremo essere solidi, affamati e aggressivi. In questa partita non si può scherzare, è fondamentale per la corsa scudetto. Nelle partite più facili spesso abbiamo sbagliato. Il Bologna non si gioca nulla, sarà pericoloso".