Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Gonzalo Higuain per agevolare una sua eventuale cessione alla Roma dovrà prima rinnovare il proprio contratto. Il motivo è legato al bilancio bianconero su cui pesa un ammortamento annuale da 18 milioni di euro per il suo cartellino e un ingaggio da 9 milioni annui. Se il Pipita rinnovasse allungando e spalmandosi l'ingaggio abbasserebbe sia le cifre nell'attuale bilancio bianconero che quelle che dovrebbe garantire il club giallorosso per acquistarlo.