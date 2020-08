Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, parla del suo futuro a Fox Sports: "Adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 torno ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi e vedere cosa succede col nuovo allenatore (Andrea Pirlo, ndr). Sicuramente sarà una dinamica diversa. La MLS? Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello sì, ma adesso sono qui. Vediamo che succede".



SUL FUTURO - "Dopo il calcio non diventerò un allenatore a causa dello stress mentale e fisico che comporta. Tutti gli allenatori arrivano coi capelli neri, se ne vanno tre anni dopo coi capelli grigi".



IL RIVER - "Il River? Non mi manca il calcio argentino, mi piace guardarlo... ma no. Sono partito giovane e oggi l'Argentina dovrebbe aprire gli occhi perché tanti giocatori esitano a tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. Molti ora vanno negli Stati Uniti, in Cina, o l'Arabia Saudita".



SU LAUTARO - "​Ha grandi possibilità di essere il mio erede. È un giocatore giovane, con ottime qualità e spero che sarà il numero 9 in nazionale per molti anni".