Tra i peggiori in campo, Gonzalo Higuain ha molto probabilmente giocato la sua ultima partita in Champions League con la maglia della Juventus. Il 21 bianconero, al centro del tridente di Sarri, ieri si è reso pericoloso solo con un colpo di testa impreciso nel secondo tempo, per il resto è più le volte che è stato pizzicato in fuorigioco che quelle in cui si è reso utile per finalizzare.



Pochi, a dir la verità, i palloni arrivati al bomber capace di 36 gol in campionato al Napoli con Sarri in panchina, ma poca anche la voglia di lottare e combattere, con la fame che sembra andata persa: 3 palloni toccati in area di rigore, 24 in tutto il match. Poco, troppo poco per quello che è stato uno dei bomber più implacabili al mondo.