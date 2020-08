Non c'è soluzione per il momento, sicuramente non c'è ancora accordo sulla risoluzione. Così la Juve prova a spingere Gonzalo Higuain verso altre squadre, provando a limitare i danni sulla minusvalenza o almeno a non dovere cedere su tutta la buonuscita. Ecco che il Pipita valuta nuove alternative: in Italia a sognare un colpo senza precedenti è la Fiorentina, in Premier sono Fulham e Newcastle a guidare la fila delle pretendenti, poi ci sono Qatar (la sempre valida alleata Al-Duhail) e Mls (Inter Miami in pole).