Gonzalo Higuain e la Juventus hanno trovato un patto per l'addio: stando a Tuttosport, l'entourage dell'attaccante e il club bianconero hanno raggiunto un accordo non scritto, uniti fino alla fine del percorso in Champions League poi sarà separazione. Per il Pipita possibili due soluzioni in MLS: i Los Angeles Galaxy e il DC United.