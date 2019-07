Gonzalo Higuain di nuovo alla Juve. Il centravanti argentino oggi si è presentato al raduno dei bianconeri, dove poi ha sostenuto le visite mediche, acclamato dai tifosi presenti. In seguito, l'ex Chelsea ha voluto esprimere la sua gioia con un foto sul proprio profilo Facebook, in cui appare in compagnia di Leonardo Bonucci, entrambi sorridenti. Per descrivere il suo stato d'animo del momento, Gonzalo si è detto "Felice". L'attaccante è seguito dalla Roma, che lo vorrebbe come sostituto di Edin Dzeko.