Il rientro di Gonzalo Higuain in Argentina ha scatenato un vespaio di polemiche, l'argentino ha lasciato Torino per stare vicino alla madre malata informando la Juventus e dopo essere risultato negativo al tampone effettuato a inizio settimana. Dopo la positività di Daniele Rugani, comunicata l'11 marzo, la Juve aveva messo in "isolamento domiciliare volontario" ben 121 dipendenti, tra cui calciatori, staff e il presidente Andrea Agnelli.