Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus in estate e tra i club interessati all'acquisto dell'attaccante argentino c'è anche il Chelsea. La destinazione Blues non sarebbe sgradita al calciatore che nel corso di un'intervista concessa a Espn ha dichiarato: "Mi piacerebbe giocare in Premier League. L’Argentina deve proporsi di andare il più lontano possibile, sappiamo che arrivare alla finale è molto complicato, ma il desiderio è lì".