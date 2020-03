Non è un momento facile per Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo per stare vicino a mamma Dolores, ricoverata d'urgenza in ospedale. Il fuoriclasse bianconero si prenderà il tempo necessario, come giusto che sia. Così contro il Milan avrebbe giocato con ogni probabilità Gonzalo Higuain al centro dell'attacco della Juve. In una partita inevitabilmente diversa da tutte le altre per il Pipita, uno dei grandi ex di turno con il dente avvelenato. Aveva accettato senza troppo entusiasmo lo scambio con Leonardo Bonucci nell'estate del 2018 nell'operazione legata anche a Mattia Calda, l'avventura rossonera di Higuain era durata meno di sei mesi, terminando proprio durante la trasferta araba per la Supercoppa vinta dalla Juve con gol di Cristiano Ronaldo.



VERO NUEVE - Il Milan è il passato, così come la parentesi al Chelsea. Il presente di Higuain è di nuovo la Juve, che si è ripreso con forza nonostante un posto fisso nella lista dei cedibili, vincendo la propria scommessa alla corte di Maurizio Sarri almeno per almeno metà stagione salvo poi pagare un calo di rendimento e condizione nel 2020, perdendo anche il posto fisso che gli ha di fatto preso Paulo Dybala.



IL FUTURO - E il futuro? È in ogni caso tutto da scrivere. Ad aprile è atteso un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Higuain, capitanato dal fratello-agente Nicolas. Si parlerà anche di ipotesi rinnovo, abbozzata e poi accantonata una volta preso atto del cambio di rotta e della conferma del Pipita. Che andrà in scadenza nel 2021, motivo per cui si discuterà di un prolungamento che non significherà necessariamente incedibilità, anzi. I piani originari di Higuain restano quelli di chiudere alla Juve la carriera europea per poi tornare al River Plate, ma il suo rilancio lo ha reso nuovamente appetibile sul mercato internazionale, il prezzo del cartellino non più eccessivo (18-20 milioni) a causa del maxi-ingaggio (7,5 milioni netti più bonus) può facilitare le cose nonostante a novembre compirà 33 anni. Dalla Spagna per esempio si rilancia un interesse concreto dell'Athletic Bilbao, che sta sondando il terreno dopo aver studiato l'albero genealogico di Higuain, nato a Brest in Francia e con origini basche relative al bisnonno paterno. Un'ipotesi suggestiva che potrebbe tenere accesa la fiamma della passione del Pipita.