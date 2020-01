L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato a Rai Sport al termine della partita di Coppa Italia contro l'Udinese: "Era una partita importante per noi, per proseguire il nostro percorso. Siamo stati bravi a non concedere possibilità ai nostri avversari. La società ci tiene alla Coppa Italia, è normale che la Juventus giochi sempre per vincere ogni partita. L'intesa con Dybala? E' sempre un piacere giocare assieme a un campione così, il nostro obiettivo è dare il meglio per la Juve. Un ritorno di Pogba in futuro? L'arrivo di giocatori di grande livello è sempre un piacere".