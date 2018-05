Il difensore della Juventus Benedikt Howedes ha rilasciato un'intervista alla Bild per provare a fare chiarezza sul suo futuro, in sospeso tra una conferma in bianconero e un ritorno allo Schalke 04. "Non posso escludere questa ipotesi", ha dichiarato il centrale tedesco. "Probabilmente non sarà una decisione soltanto mia, ma se dovessi giocare di nuovo alla Veltins Arena sarebbe emozionante, perchè è casa mia".



Howedes fu acquistato dalla Juventus in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro e per il suo riscatto servono 13 milioni (più altri 3 di bonus legati ai risultati personali e di squadra), una cifra ritenuta troppo alta dai dirigenti bianconeri. La scorsa estate fu costretto a lasciare lo Schalke dopo 16 anni, in seguito alla decisione dell'allenatore Domenico Tedesco (su forti pressioni societarie) di sottrargli la fascia di capitano come conseguenza del suo mancato rinnovo di contratto: "Mi trovo bene a Torino, nelle prossime settimane definiremo la mia situazione. Non avrei problemi a lavorare con Tedesco, ci siamo parlati in maniera schietta e non ho mai avuto contrasti con lui".