Domenico Tedesco rimarrà almeno un'altra stagione sulla panchina dello Schalke 04. La conferma è arrivata dalle parole del ds del club tedesco Christian Heidel ai microfoni di Sky Sport: "Non lascerà lo Schalke. Domenico non si dimenticherà della chance che gli abbiamo dato. Abbiamo fiducia in lui e pensiamo sia l'allenatore perfetto per la nostra realtà". L'allenatore, solo 32enne, è stato avvicinato da più parti alla panchina dell'Arsenal.