Avanti tutta con i giovani, blindare i più talentosi è una priorità anche nella Juve di oggi. Così, pure per Dean Huijsen è ormai tempo di primo rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Nei prossimi giorni è previsto un appuntamento con il padre e i suoi agenti, non c'è alcun dubbio riguardo la riuscita della trattativa, da definire solo alcuni dettagli soprattutto a livello di tempistiche. Firmare subito, con Huijsen ancora minorenne, imporrebbe un prolungamento al massimo fino al 30 giugno 2026, temporeggiare qualche mese garantirebbe un contratto più lungo.