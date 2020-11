La Juve ha ritrovato Matthijs de Ligt, che lo scorso sabato contro il Cagliari ha 'appena' debuttato in questa stagione. Ironia velata, perché l'olandese è già tornato super protagonista, tra Serie A e Champions League. Se n'è accorto anche Cambiasso, che ha voluto elogiare il difensore ex Ajax: "Voglio fare i complimenti per l'italiano, questo è un segno di grandissima intelligenza e di grandissimo rispetto per il paese nel quale gioca. Parla ancora di più del campione che è. Siamo contenti di rivederti bene in campo, che è il posto dove vorremmo vederti sempre".