Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Juventus, match valido per la 32a giornata del campionato di Serie A. I bianconeri e i rossoblu si affrontano domenica 30 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara. L'allenatore però non potrà contare su Angel Di Maria, ai box dopo aver patito un trauma contusivo alla caviglia destra



I CONVOCATI



1 Szczęsny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostić

19 Bonucci

20 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

30 Soulé Malvano

32 Paredes

36 Perin

43 Iling-Junior

44 Fagioli