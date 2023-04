La strada è segnata per le squadre italiane, ma non solo: puntare sui giovani per assicurarsi presente e futuro in campo e sostenibilità fuori. Per contrastare lo strapotere della Premier League, occorre fare scouting e arrivare prima sui migliori talenti in giro per il mondo. In soccorso dei nostri club arriva il CIES, l’osservatorio calcistico svizzero, che ha stilato la classifica dei 200 giovani più promettenti al mondo.



La graduatoria è frutto di una profonda analisi dei migliori profili giovanili del pianeta, combinando rendimento e spazio avuto in campo. Le buone notizie però finiscono qui perché di italiani tra i top 200 ce ne sono solo 3, più un altro profilo che gioca in Serie A. A dominare invece i soliti noti come Gavi, Jude Bellingham e Antonio Silvia, ma sono presenti anche talenti meno conosciuti dal grande pubblico su cui si può ancora puntare. Vediamo nella GALLERY una selezione dei nomi più interessanti.