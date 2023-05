Sono 23 gli uomini convocati da Massimiliano Allegri in vista della semifinale d'andata di stasera col Siviglia valida per l'Europa League. Come annunciato, causa infortunio, non c'è Gleison Bremer alla pari di De Sciglio. Presente invece Dusan Vlahovic che dovrebbe partire dal 1'. Di seguito la lista completa diramata dal club bianconero.



1 Szczęsny, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 10 Pogba, 11 Cuadrado,

12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di María, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé Malvano, 32 Paredes,

36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli