Il solo Mattia De Sciglio, oltre al lungodegente Leonardo Spinazzola, è fuori dai convocati della Juve in vista della trasferta di domani con il Chievo. Questo l'elenco dei convocati diramato da Max Allegri per la prima di campionato:

Perin, Pinsoglio, Szczesny (portieri); Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Cancelo Chiellini, Rugani (difensori); Bentancur, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic (centrocampisti); Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Cuadrado Douglas Costa, Dybala, Mandzukic (attaccanti).