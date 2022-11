Questa sera all'Allianz Stadiumper provare a centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Il tecnico bianconero,Non ci sono sorprese, assente come annunciato in conferenza, Dusan Vlahovic mentre torna a disposizione Federico Chiesa dopo l'assenza con il Verona. Fuori per squalificaPresente anche il giovane Barbieri.: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri.Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé.