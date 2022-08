La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Sampdoria, programmata alle 20:45. Rientrano Rabiot e Kean, assenti al debutto stagionale per squalifica. Fuori gli indisponibili Pogba, Di Maria, Arthur, Kaio Jorge, Szczesny, Akè e Chiesa. Presente invece Bonucci nonostante il problema al flessore come aveva anticipato Allegri in conferenza.



PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Garofani.



DIFENSORI: Bonucci, Bremer, Gatti, Rugani, De Sciglio, Alex Sandro, Danilo.



CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rabiot, Zakaria, Miretti, Fagioli, Rovella, Zakaria, Mckennie.



ATTACCANTI: Vlahovic, Kean, Soulé.