Seconda giornata di campionato, la Juve è di nuovo chiamata a rispondere all'Inter. Gli infortuni non perdonano, il mercato ancora non ha completato la squadra. Così Max Allegri fa il punto alla vigilia del match con la Sampdoria.SAMPDORIA - "Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l'Atalanta, ha creato occasioni e colpito due legni. Poi a Genova son sempre partite difficili, complicate, ci saranno momenti in cui dovremo difendere bene, quando prendono coraggio spinti dal pubblico dovremo essere bravi"IL MOMENTO - "I pensieri sono buoni, perché quando si vince siamo sereni. Per quanto riguarda gli infortuni, succede un infortunio muscolare alla Juventus e sembra che venga giù tutto il castello di carte. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, starà fuori una settimana, dieci giorni... Poi Pogba al menisco non ci posso fare niente... Se a McKennie esce una spalla non ci posso far niente... Szczesny è stato infortunio che ha avuto problema risolvibile e poi abbiamo Perin che è molto bravo e affidabile... Poi fanno parte della stagione, ma non è che sono allarmato da tutto questo"SCUDETTO - "Si è alzato il livello. Ci sono otto squadre in corsa. Di queste quattro faranno la Champions, due l'Europa League, una la Conference e una resta a guardare. Al momento il Milan sulla carta è favorita perché ha vinto lo scudetto, l'Inter si è rafforzata ed è tra le favorite, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a migliorare quanto fatto l'anno scorso, noi non possiamo essere favoriti. Dobbiamo stare in silenzio e lavorare"KEAN - "Sono molto contento, si è presentato molto bene. Da sabato prossimo giocheremo ogni tre giorni, c'è spazio per tutti e i cambi diventano molto importanti"RABIOT - "Domani gioca, perché l'anno scorso ha fatto una stagione importante per le caratteristiche che ha. Sul mercato e sui giocatori è normale che delle società possano chiedere la disponibilità per trattare. Ho sempre considerato Rabiot un giocatore della Juve"GATTI - "Sono molto contento di come sta lavorando, domani gioca uno tra lui e Rugani, sono sereno"BONUCCI - "Lunedì a fine primo tempo era un po' affaticato, l'ho lasciato in campo. In settimana è stato gestito ma era stato già deciso che non avrebbe giocato"CHIESA - "Il recupero di Chiesa va bene. Io sarei contento se Chiesa rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, sono molto realista, in questo momento non posso fare affidamento su Federico. E' normale che sia così"Seguono aggiornamenti