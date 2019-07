. Ma ora il club bianconero deve sfoltire l'attacco e fare cassa: finché non ci sarà riuscita, l'ex capitano nerazzurro dovrà continuare a vivere da separato in casa nella squadra che lo ha tagliato fuori dal proprio progetto.per provare a rompere questo asse che si è venuto a creare tra Fabio Paratici e Wanda Nara. In assenza di offerte concrete dall'estero,E i bianconeri? Hanno in mano le armi per rispondere a questo contro asse Inter-Napoli, sorto a sua volta per spezzare quello Juve-Icardi.