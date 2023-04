La partita ha regalato attimi di incertezza ma alla fine la Juventus ha ottenuto la vittoria e lo ha fatto grazie a due protagonisti inattesi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Brividi, gioia, un doppio sospirone finale, ma la Juventus va a Lisbona con due risultati su tre a disposizione per cercare di entrare in semifinale. I brividi sono per un primo tempo complicato; la gioia per il gol di Gatti che libera lo stadio dalle paure; il sospirone si sente per una doppia parata di Perin nel recupero, quando sembrava che il gol dell’1-1 fosse sicuro. Gatti e Perin, i protagonisti operai: per il difensore, cresciuto molto grazie a questa competizione e titolare fisso dal Friburgo in avanti, è il primo centro in bianconero; il portiere invece sostituisce Szczesny, scosso da problemi di respirazione a fine primo tempo, e diventa il più acclamato alla fine”.