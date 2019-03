Scriveva e cantava Fabrizio De Andrè che dal fango può nascere un fiore. Ebbene, anche da una partita di pallone priva di particolari suggestioni e stitica sul piano del risultato, come è stata, possono sbocciare alcune considerazioni utili per comprendere momenti e situazioni non banali. Almeno tre considerazioni debbono trovare spazio, non a margine ma proprio nel cuore dell’avvenimento appena concluso.E’ accaduto nel corso della prima parte quando la Juventus sembrava voler offrire un allenamento di metà settimana anziché ad una gara di campionato sicuramente “inutile” ma in ogni caso ufficiale e quindi degna di rispetto per l’avversario e per la gente.