Un altro passo falso in Champions e in una gara da vincere a tutti i costi. La Juve perde in casa con il Benfica e anziché i tre punti trova solo i fischi dello Stadium. Tutti sul banco degli imputati, Allegri in primis. E al 90' ecco un episodio catturato dalle telecamere che preoccupa i tifosi bianconeri.



Minuto 70’. Un quarto d’ora prima la rete di Neres che ha messo davanti il Benfica. Nella girandola delle sostituzioni Allegri toglie, tra gli altri, Milik, uno dei migliori fin lì. Fino alla fine della gara il risultato non cambia. Al fischio finale però le richieste di spiegazioni. Come catturato dalle immagini di Amazon Prime Video, Di Maria si avvicina al polacco e gli chiede il motivo per cui è stato sostituito. La sorpresa dell’argentino è un’ulteriore dimostrazione della confusione tecnica bianconera. Un attacco, indiretto, alla gestione di Allegri.