Una lunga intervista che ha detto tanto sul momento della Juve ed ha fatto capire qualcosa sul suo futuro. L'intervento del presidente della Juventus Andrea Agnelli ha toccato, in maniera non marginale, il futuro di Maurizio Sarri e Fabio Paratici."​Siamo primi in campionato in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions, abbiamo avuto una piccola sbavatura con la Supercoppa se vogliamo ma tutto sommato una valuta una stagione e non una partita anche se a volte una partita può fare la differenza".