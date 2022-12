In attesa di conoscere il suo futuro dal punto di vista processuale (penale e sportivo),. Azzerati i vertici con le dimissioni del Cda, compresi il presidente, il vicepresidentee l'ad(con la permanenza di quest'ultimo, per ora, con delega),ha scelto il nuovo presidente,, e il nuovo direttore generale,, per un periodo di transizione. Dopo un interregno 'tecnico', i piani di Exor prevedono però altri nomi, più legati al mondo del calcio: il profilo più gettonato per la carica di futuro presidente (o vicepresidente esecutivo) è quello di, mentre, in bianconero dal 2010 al 2018 e ora all'Inter, con un contratto fino al 2025. Secondo Repubblica,sarebbe proprio quella di riportare il 65enne dirigente varesino alla Continassa.