Il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes, compagno di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, parla dei segreti di CR7 ai microfoni di Tuttosport: "Spesso arrivavo negli spogliatoi e Cristiano era già cambiato a lavorare in palestra. Quando uscivo magari lui era ancora là oppure nella vasca gelata. Ovviamente il mondo esterno lo percepisce come una star ma all'interno dello spogliatoio è un ragazzo semplice, per bene. Ronaldo spinge tutti a dare di più, consiglia i più giovani con il suo esempio, è un grande stimolo. E' un leader grazie ai suoi atteggiamenti da campione. I momenti del ritiro li vive come ognuno di noi: ping pong, un pò di poker, freccette, Play Station, chiacchiere...."​