La Juventus ha approvato ieri il bilancio chiuso al 30 giugno 2022, con un rosso di oltre 238 milioni di euro (-254,3 nella versione precedente approvata) rispetto alla perdita di 226,8 milioni (-209,9 nella versione precedentemente approvata) dell'esercizio precedente. C'è però un altro dettaglio emerso dall'assemblea di ieri: gli azionisti non hanno mollato Andrea Agnelli.



AZIONE RESPINTA - L'assemblea dei soci ha infatti respinto con percentuali elevate l'azione di responsabilità nei confronti del management bianconero con riferimento all'indagine sui bilanci bianconeri. L'azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a. - come la Juve - è uno strumento di legge che alcuni soggetti possono utilizzare per far valere in un giudizio il danno subito dalla mancata osservanza di obblighi e doveri da parte degli amministratori. Tuttavia, la richiesta avanzata da un azionista è stata rigettata dagli altri soci.