L'assemblea degli azionisti della Juventus lascia il segno su tutti i quotidiani sportivi e non d'Italia in edicola oggi. Agnelli, Moggi e il futuro del club bianconero spingono titoli come "Max ci mette il muso" e "Fa tutto Allegri" di Gazzetta e Corsport, ma anche "le amnesie di Agnelli" di Libero o "L'era triste di Agnelli finisce in frasa" del Fatto Quotidiano.



Spazio poi al mercato con l'offerta dell'Inter per Thuram e il rinnovo di Leao possibile per il Milan della Gazzetta, infine su Tuttosport il "calvario di Pellegri" all'ennesimo infortunio. Ecco tutte le prime pagine dei giornali in edicola oggi, 28 dicembre, nella nostra gallery