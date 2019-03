Missione 10 aprile. Missione Champions. Allegri ha ricevuto una bella notizia, e con il suo sorriso l'ha accolta in vista del rush finale di stagione che non ammette altri passi falsi: Sami Khedira è tornato ad allenarsi. Ha ripreso a correre, a tastare il terreno. E tra poco rientrerà anche in gruppo, il tempo soprattutto di far rientrare i suoi compagni, in giro per il mondo. Il tedesco, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere convocato per la prossima partita contro l'Empoli. E la missione sta proprio qui: nel mettere minuti nelle gambe prima che arrivi la grande sfida, perché contro l'esuberanza dei ragazzini dell'Ajax, ci vorrà anche il temperamento e l'esperienza del centrocampista tedesco. Tempo al tempo. Si può fare.