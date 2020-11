Sette partite tra Serie A e Champions League, 630 minuti, ovvero 90 minuti a gara.Nessuno gli ha voluto fare un regalo, perché il brasiliano si è guadagnato la fiducia di Pirlo a suon di prestazioni di livello, dimostrandosi unIl Maestro l’ha schierato come terzo centrale, un ruolo inedito per l’ex Manchester City e Real Madrid, che ha sorprendentemente interpretato alla perfezione. Attento e lucido in fase difensiva, affidabile e prezioso in fase offensiva e di palleggio, come dimostra il passaggio illuminante per smarcare McKennie contro lo Spezia, apparecchiato a tu per tu con il portiere. Pirlo l’ha sollevato dal compito di corridore a tutto fascia, esaltandone le qualità tecniche e tattiche.Dalle stalle alle stelle, in attesa del rientro di De Ligt, Danilo prende applausi a scena aperta.