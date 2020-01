Dopo la magia contro la Fiorentina, in casa Juve sta scattando la Orsolini-mania. I tifosi sono scatenati sui social, rivogliono l'attaccante che in realtà in bianconero c'è stato solo passaggio nel 2017 senza mai giocarci. Oggi incanta con il Bologna, ma i tifosi sperano di vederlo alla Juve.