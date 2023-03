La Juventus pianifica il futuro, a prescindere da quelle che saranno poi le sentenze emesse dai tribunali. I bianconeri, scrive la Gazzetta dello Sport, non restano fermi e mettono in piedi la strategia che porterà alla costruzione della nuova rosa.



“Un occhio al campo e uno ai conti. La Juventus, pur nell’incertezza legata alla penalizzazione e alle questioni extra calcio, non resta ferma. Si muove su profili diversi ma con stipendi facilmente attaccabili, la maggior parte dei quali inferiori ai 3 milioni. Qualche eccezione ci sarà sempre e comunque. Non a caso la Signora da un lato sta facendo un tentativo per rinnovare i ricchi contratti in scadenza (da Di Maria a Rabiot) e dall’altro continua a “marcare” un pezzo pregiato come Nicolò Zaniolo (Galatasaray). Così in attesa dei verdetti dei tribunali, alla Continassa valutano la fattibilità di diverse operazioni, anche alternative tra loro. Le idee sono molte. Alcune resteranno tali, altre evolveranno in affari. Mai come in questo momento storico, la Juve sembra obbligata a essere elastica e pronta a tutto. Anche a eventuali sacrifici in nome del bilancio: da Szczesny a Vlahovic”.