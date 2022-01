, il reparto che finora è stato il punto debole di questa stagione (per reti realizzate, quello dei bianconeri è l'undicesimo della Serie A). La Juve non ha soldi e ha appena fatto un aumento di capitale di 400 milioni, ma per raggiungere l'obiettivo (vitale) della qualificazione alla prossima Champions League, per Arrivabene, Nedved e Cherubinidella squadra di Allegri.e ci sono le basi per arrivare a un accordo. Poi la palla passerà ai due club, che dovrebbero lavorare sulla formula del prestito (senza obbligo di riscatto, vorrebbe la Juve; con obbligo, preferirebbe il Psg):, è evidente, anche per i rapporti non certo idilliaci fra i rispettivi presidenti,(operazione che porterebbe un vantaggio di circa 5 milioni per le casse del club). Allegri vuole un centravanti importante, di ruolo, e per questo (oltre che per i dubbi circa l'affidabilità fissa) ha, uno dei nomi messi sul piatto dal Barça nell'ambito dell'operazione Morata., perché ad oggi la potenza di fuoco dei bianconeri non può andare oltre l'ipotesi di arrivi in prestito, e questo non sarebbe ovviamente il caso di Vlahovic, per il quale Commisso chiede non meno di 70 milioni., e con la garanzia di giocare la Champions anche nel 2022-23.