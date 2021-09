L'agente Beppe Bozzo ha parlato del prossimo mercato, accendendo i riflettori sulla Juventus: "Non credo che a gennaio prenderanno Icardi, magari può arrivare a giugno se partirà qualcuno. Vlahovic? No, non sarà il prossimo attaccante bianconero. Il calcio italiano sta vivendo ancora la pandemia, non ci si può permettere un acquisto da 70/80 milioni di euro. Se il serbo lascerà la Fiorentina lo farà per andare all'estero".