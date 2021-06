Prima o poi, Mauro Icardi potrebbe davvero diventare un giocatore della Juve. Il centravanti argentino già in passato è stato vicinissimo, oggi resta una delle prime scelte nel caso in cui Cristiano Ronaldo lasciasse la Continassa. Magari proprio attraverso questo scambio. Occhio però, dalla Juve è andato via il suo più grande estimatore: Fabio Paratici. E se il Tottenham dovesse avere bisogno di un centravanti, la prima chiamata sarà proprio verso Wanda Nara...