. Certo, la coperta in mediana è corta. Ma nell'anno di Cristiano Ronaldo sono arrivati anche Mattia Perin e Leonardo Bonucci, Emre Can e Joao Cancelo. È stato però questo l'anno del terzo tentativo andato a vuoto per Mauro Icardi, per quanto possa essere anche catalogabile alla voce “manovre di disturbo” i contatti con entourage del giocatore e società nerazzurra hanno catalizzato l'attenzione tra maggio e giugno., con la coppia Marotta-Paratici che però ci aveva provato davvero a strapparlo ai blucerchiati. Una trattativa lampo ha però permesso all'Inter di battere la concorrenza bianconera e quella del Napoli, un'operazione da 15 milioni più bonus già chiusa a febbraio.. Icardi era ormai un top player con ingaggio da giovane promessa, la Juve doveva ripartire da un grande centravanti per il definitivo salto di qualità. Senza limiti di budget in questa occasione, o quasi.: non è solo un modo di dire, che poi in piena estate ha fatto tramontare sul nascere anche i tentativi per Marcelo Brozovic.dicendosi disposta a superare se necessario anche la cifra prevista dalla clausola rescissoria valida solo per l'estero, mettendo sul piatto anche un eventuale canale privilegiato per parlare della cessione – guardacaso – di Higuain.